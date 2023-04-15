Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 15 Nisan Cumartesi 2023 Kahramanmaraş'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre bugün Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda deprem mi oldu? 15 Nisan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 15 Nisan Cumartesi günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda deprem mi oldu? 15 Nisan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (15 NİSAN 2023 CUMARTESİ)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Bugün 15 Nisan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 15 Nisan Cumartesi 2023 bugün saat 17:37'de Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.