Kahramanmaraş'ta deprem konutları incelemesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Vali Mükerrem Ünlüer, deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Konutların yapımının devam ettiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı'nın hedefleri doğrultusunda bir yıl içinde konutların tamamlanacağı ifade edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Vali Mükerrem Ünlüer, Önsen Kurtlar bölgesindeki kalıcı konut inşaatlarında incelemelerde bulunan Güngör, "TOKİ'miz, hayırseverlerimiz ve kardeş Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ımıza yapılmakta olan konutlar yükselmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefleri yönünde inşallah hemşerilerimiz bir yıl içerisinde konutlarına kavuşacak" dedi.

İlgililerden inşaatların son durumuna ilişkin bilgiler alan Güngör, "TOKİ'miz, hayırseverlerimiz ve kardeş Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ımıza yapılmakta olan konutlar yükselmeye devam ediyor. Bugün de Valimiz Mükerrem Ünlüer ile Baykar tarafından Önsen Kurtlar bölgesinde temeli atılan 303 deprem konutunun inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik. Cumhurbaşkanımızın hedefleri sayesinde inşallah hemşerilerimiz bir yıl içerisinde konutlarına kavuşacak. Bu süreçte var gücüyle emek gösteren herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ