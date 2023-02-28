Kahramanmaraş'ta artçı deprem oldu mu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu son dakika!
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AFAD ve Kandilli verilerine göre Kahramanmaraş deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Bugün Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş'ta artçı deprem oldu mu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem kaç büyülüğünde oldu?
Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş'ta artçı deprem oldu mu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem kaç büyülüğünde oldu? İşte detaylar haberimizde...
KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇI DEPREM OLDU MU?
Kahramanmaraş'ta saat 15.45'te büyüklüğü 4.0 olan bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
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