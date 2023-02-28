Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta artçı deprem oldu mu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu son dakika!

Gündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta artçı deprem oldu mu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu son dakika!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Kahramanmaraş deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Bugün Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş'ta artçı deprem oldu mu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem kaç büyülüğünde oldu?

105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin tutuklu sahibinin ifadesi ortaya çıktı105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin tutuklu sahibinin ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 10 dakika arayla iki deprem! 4.5 ve 4.1'le sallandıSon Dakika: Kahramanmaraş'ta 10 dakika arayla iki deprem! 4.5 ve 4.1'le sallandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşaatına hemen başlıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşaatına hemen başlıyoruz
Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Maraş'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Maraş'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş'ta artçı deprem oldu mu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem kaç büyülüğünde oldu? İşte detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇI DEPREM OLDU MU?

Kahramanmaraş'ta saat 15.45'te büyüklüğü 4.0 olan bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta artçı deprem oldu mu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu son dakika!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kahramanmaraş Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title