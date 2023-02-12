Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları devam ederken Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Sorusu gündeme geldi. Birçok vatandaş hissedilen sarsıntı nedeniyle Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?

Deprem bölgesinde 2 bin 72 psikososyal hizmet personeli görev yapıyor

Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin üzerinden 7 gün geçerken arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan artçı sarsıntılar bölgede korku ve paniğe sebep olabiliyor. Peki, Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?

KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇI DEPREM Mİ OLDU?

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken 4.7'lik bir artçı deprem meydana geldi. Bu sırada bölgede vatandaşlar ve muhabirler kaçmaya başladı. Ekipler ise "Sakin" diyerek insanları sakinleştirmeye çalıştı.

ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Bir apartmanın enkazında kurtarma çalışmaları sürerken 4.7 şiddetinde artçı deprem meydana geldi. O sırada yakınlardaki hasarlı bir binanın sallanması nedeniyle herkes kaçmaya başladı. Yüreklerin ağza geldiği anlar canlı yayına yansıdı.

HASARLI BİNA SALLANMAYA BAŞLADI

Olay yerindeki paniğin nedeninin ise hemen yandaki hasarlı binanın gerçekleşen artçı deprem nedeniyle sallanması olduğu anlaşıldı. Muhabirin aktardığı bilgiye göre binada yeni hasarların ve çatlakların oluştuğu gözlemlenirken, ekipler ise diğer vatandaşları ve basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırarak arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiler.