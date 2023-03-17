6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yaraları hala sarılamamışken, korkutan sarsıntılar devam ediyor. Peki, Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?

Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Dün gece deprem mi oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli depremler listesi!

Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Sorusu, zaman zaman meydana gelen sarsıntılar nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Depremin üzerinden 1 buçuk ay geçmişken halen bölgedeki yaralar sarılmaya çalışıyor. Peki, Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?

KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇI DEPREM Mİ OLDU?

Deprem bölgesinde binlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, deprem gerçeği de kendini unutturmuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.5 şiddetinde deprem oldu. Bunun hemen ardından ise 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Sabaha karşı 04.41'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem bölgesinde binlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, deprem gerçeği de kendini unutturmuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.5 şiddetinde deprem oldu. Bunun hemen ardından ise 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Sabaha karşı 04.41'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.