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Kahramanmaraş'ta Aralık Ayında 10 Bin 337 Konut Teslim Edilecek

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yapımına başlanan ilk etaptaki deprem konutlarının 10 bin 337 adeti Aralık ayında teslim edilecek. Toplam 72 bin 365 konut ve köy evi etap etap tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş'ta Aralık ayında 10 bin 337 konut teslim edilecek

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş il genelinde toplamda 72 bin 365 konut ve köy evi etap etap tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yapımına başlanan ilk etaptaki deprem konutlarının 10 bin 337 adeti Aralık ayında teslim edilecek.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımına başlanan ilk etap depremzede konutlarında sona gelindi. Toplam 72 bin 365 konut ve köy evinin yapılacağı il genelinde, Aralık ayı itibarıyla anahtar teslimi yapılacak konut sayıları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Aralık ayı sonuna kadar 8 bin 568 konut ve bin 769 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Yapımı tamamlanan konutların içerlerine eşyalar yerleştirildi. Son düzenlemelerin yapıldığı deprem konutları dronla da görüntülendi.

Şehir merkezinin ayağa kalkması ve ticaretin canlanması amacıyla da Kentsel Tasarım Projesi'ne de başlandı. Başlatılan çalışmayla şehir merkezine 10 binin üzerinde konut ve iş yeri yapılacak.

Azerbaycan Mahallesi'nde çalışmalar zemin artı 3 veya 4 kat olarak devam ediyor. Dönüşüm alanı içerisinde kalan Kültü Park'ın da yıkımına başlandı. Kentsel Tasarım Projesi alanı içerisinde afetzedelerin hiçbir hak kaybı olmayacağı ve kaç tane konutu veya iş yeri varsa yine aynı sayıda hak sahibi olacağı öğrenildi.

Depremzede Cahit Özbostan, "Şuanda konteyner de kalıyoruz ben köyde kalıyorum ve orada da yapılıyor evler bir aya kadar teslim ederle. Devlet çaba gösteriyor etrafta da görüldüğü gibi inşaat çalışmaları sürüyor. Ama biz vatandaş olarak bu sıkıntıları çekmek zorundayız. Devlet çaba gösteriyor. Tabi yeterli değil ev temin ediliyor ancak biraz daha hızlı yapılırsa güzel olacak" diye konuştu.

Esnaf Mehmet Yalçın, "Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin iyi ki var Türkiye olarak çok güçlü bir devletiz. Bir an önce daha hızlı bir şekilde konutlarımızın yapımı tam gaz devam ediyor. Edindiğim bilgilere göre 10 bin civarında konut teslim edilecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Bir başka depremzede ise, "Bizim evimiz gitti ve kiradayız inşallah kısa sürede evlerimizi teslim etmelerini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emlak

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