Kahramanmaraş'ta Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisi ağustos sonunda hizmete açılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisi, ağustos sonu itibarıyla tamamlanmış ve şehrimizin hizmetine sunulmuş olacak" dedi.

Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisi inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası aksaklıklar yaşandığını ve kısa sürede çalışmaların yeniden başlatıldığını ifade etti. Üç etaptan oluşan turizm rotası ile bölgeyi vatandaşların beğenisine sunacaklarını ifade eden Başkan Güngör, "Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisi, üç etaplı bir proje. Mesafe olarak şehrimize son derece yakın bir konumda bulunuyor. Ayrıca termal turizm merkezimiz Ilıca'ya da çok yakın bir alan. Kahramanmaraş'ımızın doğa turizmine çok büyük katkı sağlayacak bir proje. Projenin birinci etabında cam teras, yeme içme mekanı ve yürüme parkurları inşa ediliyor. Bölgeye 2 tane de otopark kazandırıyoruz. İkinci aşamada, buradaki iki kaya arasına bir cam köprü inşa edeceğiz. Üçüncü aşamada ise Menzelet Barajı'ndan buraya tekneyle bağlantı sağlayacağız. Yine bölgede doğaseverler için kamp alanları oluşturacağız. Ağustos ayı itibarıyla ilk etap çalışmalarını tamamladıktan sonra Ali Kayası ile Edebiyat Yolu'nu birbirine bağlayan 17 kilometrelik güzergahın asfaltını yaparak ulaşımı kolaylaştıracağız. Projemizin devamında Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisi ile Ilıca arasında yeni bir bağlantı oluşturacağız" dedi.

"Kahramanmaraş'ımızın turizm potansiyelini ve ziyaretçi sayısını artırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz" diyen Başkan Güngör, "Şehrimizin en güzel mekanlarından birisi olan Yeşilgöz Mesire Alanı'nda başlattığımız ikinci etap çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu projemizi de Eylül ayına kadar tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunacağız. Şairler Tepesi'nde son aşamaya geldik. Önemli bir kısmı hizmet vermeye başladı. Şu an şehrimizin en fazla ziyaretçi alan alanlarından birisi. Kadıoğlu Konağı ve Hayrigül 1-2 evlerinde başlattığımız restorasyon çalışmalarını da yıl sonuna kadar tamamlayarak butik otel restoran olarak hizmete alacağız. Kaplıca turizmi için son derece önemli bir merkez olan Ilıca'ya ulaşım sağlayan yolumuzu geçtiğimiz sene yeniledik. Buraya ulaşım sağlayan diğer yolların yenilenmesi için de bakanlıklarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ilıca'ya bir de otel ve kongre merkezi kazandırarak turizm tesisimizin katma değerini artıracağız. Dünyanın hiçbir şehrine nasip olmayacak güzelliklerden bir tanesi de Fırnız. Buranın da tahsisinde son aşamaya geldik. İnşallah yakın zamanda Fırnız'ın disipline edilmesi ve turizme kazandırılması için çalışmaya başlayacağız" dedi.

Ağustos sonu itibarıyla Ali Kayası ve Turizm Tesisi'nin vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Güngör, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin doğa turizmine hizmet edecek Ali Kayası'nda başlattığımız Cam Teras ve Turizm Tesisleri projemiz devam ediyor. Öngördüğümüz hedef, bu yıl nisan ayı sonu itibarıyla bu projemizi hizmete almaktı. Ancak 6 Şubat'ta yaşadığımız afetler bu süreçte aksamalara neden oldu. Deprem sonrası tekrar bu projemize devam ediyoruz. İnşallah Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisi, ağustos sonu itibarıyla tamamlanmış ve şehrimizin hizmetine sunulmuş olacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ