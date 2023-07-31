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Kahramanmaraş'ta 19 Bin Konutun İnşası Başladı

Emlak Haberleri

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta 19 bin konutun inşasına başlandığını açıkladı. Toplamda 112 bin 414 konut yapılacak.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, " Kahramanmaraş'ımıza 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplamda 112 bin 414 konut yapacağız. 19 bin 418 konutun inşasına başladık" dedi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden en çok etkilenen illerimizden Kahramanmaraş'ta da kalıcı konutlarımızın inşasına devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ımıza 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplamda 112 bin 414 konut yapacağız. 19 bin 418 konutun inşasına başladık. Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar biz buradayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Emlak

İklim Değişikliği Kahramanmaraş Emlak Haberler

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