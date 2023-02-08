Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tatil mi? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tatil mi? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.