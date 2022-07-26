Afad'ın verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında deprem meydana geldi. Ardından, Kahramanmaraş depremi kaç şiddetinde oldu soruları gündeme geliyor. Afad'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi merak ediliyor. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Kahramanmaraş son dakika deprem! Kahramanmaraş depremi kaç şiddetinde oldu? Detaylar haberimizdedir…

KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA DEPREM

Türkiye'de deprem gerçeği kendisini zaman zaman hissettirmeye devam ediyor. AFAD verilerine göre ise bugün saat 09.11 sıralarında Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan depremle ilgili yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında saat 09.11'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadelerine yer verildi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE YIKILMA YOK

Deprem, çevre illerden de hissedildi. Bölgeden gelen ilk verilere göre herhangi bir yaralanma ya da yıkımın olmadığı bilgisi verildi. Birçok vatandaşın sarsıntının etkisiyle kendisini dışarı attığı kaydedilirken, ekiplerin her ihtimale karşı olay yerine geçtiği belirtildi.

KANDİLLİ VERİLERİNE GÖRE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.6

Kandilli Rasathanesi'nin depremle ilgili verileri de aktarıldı. Kandilli'nin verilerine göre saat 09.11 sıralarında Kahramanmaraş'ın Tevekkeli ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu kaydedildi.