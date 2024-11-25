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21 ilde daha okullar tatil edildi

21 ilde daha okullar tatil edildi

Kahramanmaraş okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Rize'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Kahramanmaraş okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Rize'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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Kahramanmaraş Valiliği, kuzey ilçelerinde ve merkez ilçelere ait kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel de 1 gün idari izinli sayılacak. 26 Aralık Salı günü için henüz bir açıklama yapılmadı. Kahramanmaraş okullar tatil mi?

Türkiye birkaç gündür kuvvetli yağış ve soğuklardan geçiyor. Ülkenin dört bir yanı olumsuz hava koşullarının altına kalırken, birçok şehrin Valiliklerinden gelen arka arkaya açıklamalar doğrultusunda okulların tatil edildiği duyuruldu. Kahramanmaraş okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Rize'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

KAHRAMANMARAŞOKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günü Kahramanmaraş Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi, merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle ilimiz genelinde yarın her tür kademedeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 26 KASIM SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz bu konu hakkında yapılan bir açıklama yok. Resmi açıklama yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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