Kahramanmaraş okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Kahramanmaraş'ta okul yok mu (KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kahramanmaraş'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 13 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmayacağı konusunda Kahramanmaraş Valiliği'nin vereceği kar tatili kararı büyük bir merakla bekleniyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

Kahramanmaraş'ta Yağmur ve Karla Karışık Yağmur Etkili Olacak: Gece Saatlerinde Don Uyarısı

Kahramanmaraş'ta pazartesi akşam saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösterirken, salı günü karla karışık yağmur geçişleri bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra sıcaklık sıfırın altına düşecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca gece saatlerinde don riski devam edecek.

Saatlik Hava Durumu

Pazartesi akşam 21.00–24.00 saatleri arasında Kahramanmaraş'ta yağmur beklenirken, sıcaklık 1 derece civarında olacak. Nem oranı yüzde 96'ya ulaşırken, rüzgarın saatte 17 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Gece yarısından sonra yağmur, yer yer karla karışık yağmura dönecek. Salı günü 03.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık 2 dereceye kadar yükselse de yağış türü karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

Sabah saatlerinde yağmur yeniden etkili olacak. 06.00–09.00 saatleri arasında sıcaklık 1 derece seviyesinde seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde yağışlar kuvvetini artıracak. 12.00–15.00 saatleri arasında sıcaklık 5 dereceye kadar çıkarken, rüzgarın saatte 32 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Öğleden sonra hava yeniden soğuyacak. 18.00'den sonra sıcaklık hızla düşerek -2 dereceye inecek, hissedilen sıcaklık ise -6 derece olacak. Akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur etkili olurken, rüzgarın saatte 36 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

5 Günlük Hava Tahmini

Meteorolojik değerlendirmelere göre 13 Ocak Salı günü Kahramanmaraş'ta karla karışık yağmur etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı 1, en yüksek sıcaklığı ise 5 derece olarak ölçülecek.

14 Ocak Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, gece sıcaklıkları -6 dereceye kadar düşecek.

15 Ocak Perşembe günü az bulutlu hava hakim olacak. En düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık 5 derece olarak tahmin ediliyor.

16 Ocak Cuma günü az bulutlu hava devam ederken, sıcaklıklar -2 ile 7 derece arasında seyredecek.

17 Ocak Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek.

Don ve Buzlanma Uyarısı

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi nedeniyle don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAHRAMANMARAŞ OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.