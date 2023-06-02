Kahramanmaraş milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti Kahramanmaraş milletvekilleri kim? 2023 İzmir seçim sonuçları
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Kahramanmaraş milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, Kahramanmaraş milletvekilleri kim? Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Kahramanmararaş milletvekilleri kim?
2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Kahramanmaraş milletvekilleri kimlerdir 2023? Kahramanmaraş'ın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Kahramanmaraş AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. İşte 2023 yeni Kahramanmaraş milletvekilleri ve partileri...
2023 seçimlerinde Kahramanmaraş'tan AKP 5 milletvekili, CHP 2 milletvekili ve MHP 1 milletvekili çıkardı. Yeni Kahramanmaraş milletvekili isimleri şu şekilde:
Vahit Kirişci
Ömer Oruç Bilal Debgici
Mevlüt Kurt
Tuba Köksal
Mehmet Şahin
Ali Öztunç
İrfan Karatutlu
Zuhal Karakoç Dora