Kahramanmaraş merkezli depremde şehit olan öğretmenler, 24 Kasım'da anıldı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrenci ve meslektaşları tarafından unutulmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremde şehit olan öğretmenler, 24 Kasım'da anıldı

HATAY - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrenci ve meslektaşları tarafından unutulmadı.

Reyhanlı TOKİ Şehit Abdulkadir Erkan İlkokulu öğretmenleri, duygu yüklü "Gözünüz Arkada Kalmasın" ismini verdikleri video hazırladı. Hazırlanan bu videoyla öğretmenler, şehit olan arkadaşlarını anarak, onlara olan minnet ve saygılarını dile getirdi.