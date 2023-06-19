Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! 19 Haziran Göksun deprem şiddeti ne? Maraş kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kahramanmaraş'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre kaç şiddetinde deprem oldu araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? 19 Haziran Göksun deprem şiddeti ne? Maraş kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde oldu merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? 19 Haziran Göksun deprem şiddeti ne? Maraş kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.31'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.