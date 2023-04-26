Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Göksun deprem şiddeti ne? Maraş Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kahramanmaraş'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre depremin büyüklüğü araştırılmakta. Peki, Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Depremden en çok etkilenen Hatay'da 1 milyondan fazla seçmen sandığa gidecek

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde oldu merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Maraş Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

GÖKSUN DEPREM ŞİDDETİ NEDİR?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.