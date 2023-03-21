Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Elbistan deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş Elbistan kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kahramanmaraş'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Elbistan deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş Elbistan kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Kahramanmaraş'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Kahramanmaraş deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ELBİSTAN DEPREM ŞİDDETİ NEDİR?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.