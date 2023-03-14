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Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kahramanmaraş'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiSon Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde depremKahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem
6 Şubat depremleri: Yeniden imarın maliyeti ne olacak?6 Şubat depremleri: Yeniden imarın maliyeti ne olacak?

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Kahramanmaraş'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Kahramanmaraş deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KAHRAMANMARAŞ KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.

Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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