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Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kahramanmaraş deprem oldu mu ve Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Son Dakika: 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sebebiyle yedi gün boyunca milli yas ilan edildiSon Dakika: 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sebebiyle yedi gün boyunca milli yas ilan edildi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Artçı depremlerin meydana geldiği bölgede son olarak kaç şiddetinde deprem yaşandığı merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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