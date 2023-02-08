Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tatil mi? Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikle Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tatil mi? Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteside tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.