Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Göksun deprem şiddeti kaç?

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor. Peki, Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Az önce Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Göksun deprem şiddeti kaç?

Kerem Kınık'tan "istifa" açıklaması: Bunu yaparsam sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür

Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor. Peki, Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Az önce Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Göksun deprem şiddeti kaç? Detaylar...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ 4.5 İLE SALLANDI

Afad, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.6

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli, depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.