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Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Göksun deprem şiddeti kaç?

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Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Göksun deprem şiddeti kaç?

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor. Peki, Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Az önce Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Göksun deprem şiddeti kaç?

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiSon Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor. Peki, Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Az önce Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Göksun deprem şiddeti kaç? Detaylar...

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afad, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Göksun deprem şiddeti kaç?

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli, depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu? Göksun deprem şiddeti kaç?

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