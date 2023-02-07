Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin son bilgileri veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kahramanmaraş giriş var mı? Kahramanmaraş giriş çıkışlar kapatıldı mı? Kahramanmaraş yollar açık mı? sorularının yanıtını verdi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son bilgileri paylaşmak üzere basın toplantısında konuştu. Hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 419'a yükseldiğini belirten Oktay, yaralı sayısının ise 20 bin 534 yükseldiğini açıkladı. Merak edilenler arasında yer alan Kahramanmaraş giriş var mı? Kahramanmaraş giriş çıkışlar kapatıldı mı? Kahramanmaraş yollar açık mı? sorularının yanıtı haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ GİRİŞ VAR MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin son bilgileri veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat süreyle görevli araç dışındaki araçların geçişini durdurmuş durumdayız. Diğer illerde de gerek olduğunda aynı tedbir uygulanacak." dedi. Kara yollarındaki duruma dikkat çeken Oktay, "Yollarla ilgili Hatay - Reyhanlı yolunda alternatif yol kullanılmakta. Antep-Nurdağı yolu özellikle görevli araçları için açılmış durumda. Özellikle afet bölgelerinde ulaşım son derece kritik. Bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli. İşi olmayan vatandaşların bu bölgelere girmemesini rica ediyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerde, Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araç dışındaki araçların geçişini durdurmuş durumdayız. Diğer illerde de gerek olduğunda aynı tedbir uygulanacak." ifadelerini kullandı.