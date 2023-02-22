Kahramanmaraş deprem oldu mu ve Elbistan'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kahramanmaraş Elbistan kaç şiddetinde deprem oldu? Elbistan deprem şiddeti ne? Elbistan kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul'da deprem ne zaman deprem olacak? Kandilli'den İstanbul için korkutan tahmin!

Son depremler listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Kahramanmaraş Elbistan merkezinde gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş Elbistan kaç şiddetinde deprem oldu? Elbistan deprem şiddeti ne? Elbistan kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEPREM ŞİDDETİ NE?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.