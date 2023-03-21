Kahramanmaraş Elbistan deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elbistan'da deprem oldu mu? Maraş kaç şiddetinde deprem oldu?

Kahramanmaraş deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'da deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş Elbistan deprem mi oldu? Az önce Elbistan'da deprem oldu mu? Maraş kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Kahramanmaraş'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Kahramanmaraş Elbistan deprem mi oldu? Az önce Elbistan'da deprem oldu mu? Maraş kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.