Kahramanmaraş deprem oldu mu ve Elbistan'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kahramanmaraş Elbistan deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Bingöl deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bingöl depremleri! 22 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler mezarlıkları da tahrip etti

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Kahramanmaraş'da meydana gelen deprem sonrasında Kahramanmaraş'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş Elbistan deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.