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Kahramanmaraş Elbistan'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün, az önce Elbistan'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi son depremler!

Kahramanmaraş Elbistan'da deprem nerede oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş Elbistan'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün, az önce Elbistan'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!