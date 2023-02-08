Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu ve Kahramanmaraş depreminde son durum ne olduğu gündeme geliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu ve Kahramanmaraş depreminde son durum ne olduğu merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depreminde son durum ne?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depreminde son durum ne? sorularına yanıt aranıyor. Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu ve Kahramanmaraş depreminde son durum ne olduğu gündeme geliyor. Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depreminde son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Deprem bölgesindeki son durumu aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahada olmayan ekip yok. Bulundukları yerlerden deprem alanına gelmeleri hava koşullarının oluşturduğu aksaklıklar açısından biraz zaman almıştır. Yurt içi ve yurt dışından birçok ekip görevinin başındadır. Kahramanmaraş'ta tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır. Şu ana kadar 600 hemşehrimizi defnettik. Herkes bütün arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi canhıraş ortaya koymaktadırlar." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 894'e yükseldi. 34 bin 810 kişinin yaralandığı depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE SON DURUM NE?

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.