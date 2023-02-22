6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremlerle ilgili son durumu aktaran Afad, yaşamını yitirenlerin sayısının yükseldiğini belirtti. Afad'dan yapılan açıklamada, "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Peki, Kahramanmaraş depreminde kaç toplam kişi öldü?

KAHRAMANMARAŞ'TA TOPLAM KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremlerle ilgili son durumu aktaran Afad, yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini belirtti. Afad'dan yapılan açıklamada, "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Depremin yıktığı illerde büyük oranda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Bu noktada enkazlardan çıkan depremzedelere ait fotoğraflar ve özel eşyalar ise yürek yaktı. Bazı deprem bölgelerinde, moloz yığınlarının arasında bulunan fotoğraf ve albümler bir araya getirildi. Depremzedelerden geriye kalanların gözler önüne serildiği bu kareler, görenleri kahretti.