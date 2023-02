Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydepreme dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü? Deprem ne kadar sürdü? Artıcı depremler yaşandı mı? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Kahramanmaraş'ta7.4 büyüklüğündedün gece yarısı saat 04.17 de meydana gelen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktayın açıklaması şu şekilde:

"İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Ekiplerimiz sahada. Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı var, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 can kaybı, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var." ifadelilerine konuşmasında yer verdi.

ARTICI DEPREMLER NE KADAR YAŞANDI?

Oktay açıklamalarına şöyle devam etti: "Artçı depremler tehlikeli olanlardır. Binalar hasar görmüş ve yıkılmamışsa küçük ölçekli artçı depremin binayı yıkma ihtimali yüksektir. Çalışmalarda bu binalarımız ilgili mühendislerimizle tek tek kontrol edilecektir. Haberleşmeyle ilgili ilk etapta bazı sıkıntılar olabiliyor. İhtiyaç olmadığı sadece iletişim bakımından görüşmeler olmalı. Uzun görüşmeler olmamalı. Haberleşmede problem yaşamıyoruz. 102 mobil baz istasyonu bölgeye gönderilmiştir. 2 iletişim aracı, 504 jeneratör bölgeye sevk edilmiştir. Fatura, borç vb. nedenlerle hatları kapatılmış olanların hatları açılmıştır." ifadelerini kullandı.

DEPREM NE KADAR SÜRDÜ?

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay ilerinde çok sayıda yıkıklara neden oldu. Bölgede AFAD ekiplerinin arama kartalma faaliyetleri devam ediyor.

ARTICI DEPREMLER YAŞANDI MI?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen daha küçük sarsıntılara denir. Artçı depremler, ana depremin meydana geldiği merkezde meydana gelmektedir. Artçı depremlerin büyüklüğü ve etkisi daha az olur. Fakat artçı depremler ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olabilir.

ARTICI DEPREM NE KADAR SÜRER?

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda sürmektedir.