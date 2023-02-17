Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen büyük depremlerin ardından vefat eden vatandaşlarımızın sayısının kaç olduğu merak ediliyor. Asrın felaketinin 11. gününde Kahramanmaraş'ta ve diğer illerde kaç kişi vefat etti? Peki, Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? 17 Şubat ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11. güne girildi. Asrın felaketi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 11. güne girilirken kaç kişinin vefat ettiği merak edildi. Peki, Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? 17 Şubat ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Asrın felaketine ilişkin son durumu paylaşan AFAD, "Depremlerin ardından 4.734 artçı deprem meydana gelmiştir. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38.044 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." açıklamasını yaptı.

AFAD açıklamanın devamında şunları aktardı:

"Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29.160 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen ve görevi devam eden arama kurtarma personeli sayısı 11.488'dir. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 9.908 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 264.389'dur. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.600 araç sevk edilmiştir."

11 ŞEHİRDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin yaşandığı 11 şehir, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Olağanüstü Hal kararı alındı. 11 şehirde OHAL durumu 3 ay sürecek.

OHAL İLE 11 İLDE NELER DEĞİŞECEK?

Afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir olacak yapıların tabi olacağı teknik şartlar hazırlanacak ve bir yönetmelikle tespit edilebilecekler.

Her türlü taşıt ve iş makinası ücreti sonradan ödenmek şartıyla kullanılabilecek.

Vali ve kaymakamlar hiçbir kayda tabi olmaksızın acil satın alma ve kiralama yapabilecek.

Devlete ait taşınmazlar yetmezse tüzel kişilere ait bina ve araziler geçici süreyle kullanılabilecek.

Afet bölgelerinde ordu, jandarma, vali ve kaymakamlar tarafından istenilenler yerine getirilecek.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde haber ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak.

Hastanelere sevk için hava ve deniz araçlarına el konulabilecek.

Hasara uğrayan yerlerin imarı, başka yerlere nakli zorunluluğu hallerinde de kamulaştırma, konut yardımı da bu kapsamda olacak.