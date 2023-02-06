Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti ve depremde kaç kişi yaralandı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti ve depremde kaç kişi yaralandı araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? Depremde kaç kişi yaralandı?

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7.4'lük deprem 10 kentimizde yıkıma neden oldu! İşte il il son durum

Kahramanmaraş merkezli 7.4'lük deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti ve depremde kaç kişi yaralandı merak ediliyor. Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? Depremde kaç kişi yaralandı? Detaylar haberimizdedir…

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Afad tarafında yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi.

DEPREMDE KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Öte yandan depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi. Ekiplerin yıkım yaşanan bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Genel Müdürlüğü'nden (BOTAŞ) yapılan açıklamada, deprem sonrası teyakkuza geçildiği, gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı ve hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtildi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi; "Hatay İl merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş İl merkezi ile Pazarcık ve Narlı İlçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durdurulmuştur. BOTAŞ teknik ekipleri sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yapmaktadır. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile koordineli olarak vatandaşlarımıza güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Ham petrol boru hatlarımızda yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmemiştir."