Depremin etkilediği 10 ilde yaşanan felaketten dolayı ülke genelinde olağanüstü durumlar yaşanıyor. Peki, Kahramanmaraş depremi ölen sayısı kaç? Pazarcık depremi ölüm sayısı kaç oldu?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ HAKKINDA

2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremleri ya da 2023 Türkiye-Suriye depremleri, 6 Şubat 2023'te 9 saat arayla gerçekleşen, merkez üsleri sırasıyla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi ve Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan, 7,8 Mw? (± 0,1) ve 7,5 Mw? büyüklüklerindeki iki depremdir. Depremler sonucunda Türkiye'de en az 31.974, Suriye'de ise en az 5.279 kişi öldü. 80 bini Türkiye'de olmak üzere toplamda 87 binden fazla kişi yaralandı. Depremlerin ardından büyüklüğü 6,7 Mw?'e kadar varan 2.400'den fazla artçı sarsıntı gerçekleşti.

İlk deprem, Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır'ın da yer aldığı geniş bir coğrafyada hissedildi. Türkiye'de en az 12.141 bina yıkıldı ve aralarında Gaziantep Kalesi, Şirvan Camisi, Malatya'daki Yeni Cami ve İskenderun'daki Latin Katolik Kilisesi'nin de bulunduğu birçok tarihî yapı ağır hasar aldı ve kısmen yıkıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Türkiye'de depremler bin kilometrekarelik bir alanda 13,5 milyon kişiyi etkiledi. 100 ülke Türkiye'ye yardım teklifinde bulunurken 80 ülkeden 9.315 arama-kurtarma personeli deprem bölgelerine sevk edildi. Onlarca ülke ilk yardım malzemesi, teçhizat, sağlık ekibi gönderdi ve taziye mesajları yayımladı. Ayrıca Ermenistan-Türkiye sınırı yardım sevkiyatı için 35 yıl aradan sonra ilk kez açıldı.

Türkiye Hükûmeti, deprem bölgesi için doğal afet ve salgın gibi acil durumlarda uluslararası kuruluş ve ülkelerden yardım çağrılarını kapsayan en yüksek acil durum olan 4. seviye alarm ilan edildiğini açıkladı. Ayrıca depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hâl ilan edilirken Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'yi sarsan depremler için 3. seviye acil durum ilan etti. Türkiye'de eğitim ve öğretime depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a, diğer 71 ilde ise 20 Şubat'a kadar ara verilirken tüm üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yedi gün, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bangladeş'te ise bir gün ulusal yas ilan edildi. Aralarında Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan ve eski Suriye millî futbol takımı futbolcularından Nadir Çuhadar'ın da yer aldığı isimler enkaz altında kalarak öldü.

Gaziantep'te meydana gelen ilk deprem, 7.8 Mw? büyüklüğündeki 1939 Erzincan depremi ile birlikte, Türkiye tarihinde kaydedilen en büyük ve şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti. İlk deprem, 1999 Gölcük depreminin yaklaşık 2 katı büyüklüğe, saldığı enerji bakımından ise yaklaşık 2.8 katı güce sahipti. Bu ve ikinci deprem, 1939'da Erzincan'da meydana gelen 7.8 Mw büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye'de meydana gelen depremler arasında en çok can kaybına yol açan ikinci deprem oldu. Aynı zamanda, 220 binden fazla insanın öldüğü 2010 Haiti depreminden bu yana dünya çapındaki en ölümcül deprem olduğu belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLEN SAYISI KAÇ?

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 31 bin 643'e yükseldiğini açıkladı.