Kahramanmaraş depremi ne kadar sürdü, neden bu kadar yıkıcı olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Kahramanmaraş depremi ne kadar sürdü, neden bu kadar yıkıcı oldu gündeme geliyor. Peki, Kahramanmaraş depremi ne kadar sürdü, neden bu kadar yıkıcı oldu?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonucu 10 ilimiz de büyük yıkımlara sebep oldu. Kahramanmaraş depremi ne kadar sürdü, neden bu kadar yıkıcı olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş depremi ne kadar sürdü, neden bu kadar yıkıcı oldu gündeme geliyor. Kahramanmaraş depremi ne kadar sürdü, neden bu kadar yıkıcı oldu? Detaylar haberimizdedir…

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ NE KADAR SÜRDÜ?

Türkiye saati ile 04.17'de ve ardından 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki farklı deprem meydana geldi. İlk deprem yerin 8,6 kilometre ikinci deprem ise 7 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Bu nedenle her iki deprem de "sığ deprem" olarak değerlendirilir ve bu tür depremler yüzeye yakın olduğundan yarattıkları hasar göreceli olarak daha yüksektir.

Pazarcık depremi, sol yanal atımlı Doğu Anadolu Fay Zonu'nun Narlı Fay Parçası (Segmenti) üzerinde oluştu. Bu büyük deprem bölgedeki diğer fayları önemli oranda etkileyerek üzerine gerilme aktarılan (tetiklenen) ve Doğu Anadolu Fayı'ndan ayrılan bir kol olan Çardak Fayı üzerinde Elbistan depremini oluşturdu. Bu iki fayın merkez üsleri arasında yaklaşık 90 kilometre kuş uçuşu mesafe bulunuyor.

KAHRAMANMARAŞ NEDEN BU KADAR YIKICI OLDU?

Türkiye'de hem denizel hem de karasal ortamdaki faylara baktığımız zaman 1000'e yakın deprem üretme potansiyeli olan aktif fay olduğu görülüyor. Bu fayların hepsi zamanı geldiği anda yıkıcı bir deprem olarak kendisini gösterebiliyor. Bu sayıda aktif fayın olduğu bir ülkede deprem olmaması mümkün değildir. Türkiye için son 120 yıllık deprem istatistiğine baktığımızda 7 ve daha büyük depremlerin ortalama her 6 yılda bir kez meydana geldiği görülüyor. Bu süreçte toplam 23 tane 7'den büyük depremin kaydedildiği ve bunların en büyüğünün de 27 Aralık 1939 tarihinde saat 01.57'de meydana gelen, 52 saniye süren, 32 bin 962 kişinin hayatını yitirmesine neden olan Erzincan depremi olduğu görülüyor.

6 Şubat 2023 tarihinde yerel saatle 04.17'de meydana gelen ve Pazarcık (Kahramanmaraş) merkez üslü depremin büyüklüğü 7,7 olarak; odak derinliği ise 8,6 kilometre olarak belirlendi. Yerel saatle 13.24'te meydana gelen Elbistan (Kahramanmaraş) merkez üslü depremin moment büyüklüğü ise 7,6 ve odak derinliğini 7 kilometre olarak açıklandı.

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'deki 7,7 büyüklüğündeki deprem, sol yönlü doğrultu atımlı Ölü Deniz Fay Hattı'nın kuzey ucundaki Narlı segmentinin kırılması ile meydana geldi. Bu depremin merkez üssü Gaziantep'e 28 kilometre, Kahramanmaraş'a 55 kilometre, Osmaniye'ye 74 kilometre, Hatay'a 132 kilometre, Kilis'e 50 kilometre, Adıyaman'a 121 kilometre, Malatya'ya ise 171 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Saat 13.24'teki 7,6 büyüklüğündeki ikinci büyük deprem ise birinci depremin yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Doğu Anadolu Fay Hattı'ndan ayrılan bir kol olan Çardak Fayı'nın kırılması ile meydana geldi. Bu ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine 3 kilometre, Elibistan'a 14 kilometre, Nurhak'a 23 kilometre, Göksun'a 63 kilometre, Kahramanmaraş'a 59 kilometre, Adıyaman'a 100 kilometre ve Malatya'ya da 100 kilometre mesafededir.

Birinci depremde Kahramanmaraş kenti ve kentin güneyinde kalan kesimler ciddi bir şekilde hasar alırken, ikincisinde Kahramanmaraş kent merkezinin kuzeyinde kalan kesim ciddi şekilde etkilendi. Birinci depremde önemli miktarda sarsıntıya maruz kalan binaların büyük bir çoğunluğu da ikinci depremle yıkıma uğradı. İkinci deprem aynı zamanda Kahramanmaraş'ın güneyinde kalan ve birinci depremde hasar alan binaların da ya yıkılmasına ya da önemli oranda hasar almasına neden oldu. Birbirinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta meydana gelen bu iki büyük deprem nedeniyle deprem etki alanı genişleyerek, birçok binanın iki kez çok kuvvetli bir şekilde sarsılmasıyla yıkılan ve hasara uğrayan bina sayısının, can kaybı ve yaralı sayısının artmasına yol açtı. Bütün bu faktörler ister istemez arama-kurtarma, ilk yardım, acil yardım, etkin müdahale gibi çalışmaların etkin bir şekilde yapılmasına engel teşkil etmiştir.