Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin kaç saniye sürdüğü merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş depremi ne kadar, kaç saniye sürdü? Kahramanmaraş depremi şiddeti ne? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depremi olarak tarihe geçti. Kahramanmaraş'da meydana gelen depremin kaç saniye sürdüğü merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş depremi ne kadar, kaç saniye sürdü? Kahramanmaraş depremi şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.17'de meydana gelen depremin ardından bölgede büyüklüğü 6'yı bulan çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede öğlen saatlerinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Merkez üssü Pazarcık olan depremin 30 saniye sürdüğü ifade edilmektedir.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler nedeniyle ülkede 7 gün boyunca milli yasa ilan edildiğini açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.