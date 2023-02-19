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Kahramanmaraş depremi mi oldu 19 Şubat 2023? Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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Kahramanmaraş depremi mi oldu 19 Şubat 2023? Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Kahramanmaraş depremi mi oldu ve Kahramanmaraş depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Kahramanmaraş depremi mi oldu ve Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Kahramanmaraş depremi mi oldu? Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 19 Şubat güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

KAHRAMANMARAŞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Bazı illerde hala artçı depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre Kahramanmaraş'da 3.9 artçı deprem meydana geldi.

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