Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin kaç saniye sürdüğü merak konusu oldu. Bu nedenle Kahramanmaraş depremi kaç saniye sürdü? Sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Kahramanmaraş depremi kaç saniye sürdü? Pazarcık ve Elbistan depremi kaç saniye sürdü? İşte AFAD tarafından açıklanan veriler!

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depremi olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler nedeniyle ülkede 7 gün boyunca milli yasa ilan edildiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin kaç saniye sürdüğü merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş depremi kaç saniye sürdü? Pazarcık ve Elbistan depremi kaç saniye sürdü? İşte AFAD tarafından açıklanan veriler!

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.17'de meydana gelen depremin ardından bölgede büyüklüğü 6'yı bulan çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede öğlen saatlerinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Merkez üssü Pazarcık olan depremin 30 saniye sürdüğü ifade edilmektedir.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 3 bin 858 artçı meydana geldi, bu çok ciddi bir rakam. Her 10 dakikada bir hissedilebilecek artçı oluyor. 5-6 arası büyüklükteki artçıların sayısı ise 38 olarak kayıtlara geçti" ifadesini kullandı.