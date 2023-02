Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? 13 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Kahramanmaraş deprem can kaybında son durum ne ve Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş deprem can kaybında son durum ne? Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM CAN KAYBINDA SON DURUM NE?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 29 bin 605'e yükselirken, AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.412 deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Son durumu aktaran AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 605'e yükseldiğini belirtti. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.412 deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233.320 personel ile 12.322 araç ve iş makinası görev yapmaktadır. Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edilmiştir." denildi.

DEPREMZEDELERE 10 BİN LİRA DESTEK