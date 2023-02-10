Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? 10 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Kahramanmaraş deprem can kaybında son durum ne ve Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş deprem can kaybında son durum ne? Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı?

Bu sabah deprem oldu mu? 10 Şubat en son nerede deprem oldu? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay bugün deprem oldu mu, kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Kahramanmaraş deprem can kaybında son durum ne ve Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Kahramanmaraş deprem can kaybında son durum ne ve Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Kahramanmaraş deprem can kaybında son durum ne? Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizdedir…

KAHRAMANMARAŞ DEPREM CAN KAYBINDA SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son durumu aktardı. Fuat Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 674'e yükseldiğini belirtti. Oktay, 72 bin 879 kişinin yaralandığını kaydetti. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 44 olarak açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi: "Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma yardım çalışmalarına destek veriyor. İster istemez bazı gecikmeler ve eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşımız devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Sayıları 100 binlerce ifade edecek kişi çalışmalarda görev aldı. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımları attık ve öyle zannediyorum ki 1 saat içerisinde parlamento kararını verecektir.

KAHRAMANMARAŞ TAHLİYE ALANI