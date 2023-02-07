Kahramanmaraş deprem son durum! Kahramanmaraş depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Kahramanmaraş depremde ölen sayısı kaç oldu?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından AFAD Başkanı Sezer, "Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artışlar var. 2 bin 921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 15 bin 834 yaralımız söz konusu" açıklamasında bulundu. Bunun ardından vatandaşlar depremin şiddetini, kaç dakika olduğunu ve neden olduğunu merak ediyor. Peki, Kahramanmaraş deprem son durum ne? Kahramanmaraş depremde ölen sayısı kaç oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş dün 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay ilerindebirçok ağır hasar bıraktı.Cumurbaşkanı Erdoğan tarafından milli yas ilan edildi. Deprem bölgesine dünyanın pek çok ülkesinden yardım ve arama kurtlanma ekipleri sevk edildi. Bölgede AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ederken vatandaşlar depremin şiddetini, kaç dakika olduğunu ve neden olduğunu merak ediyor. Peki, Kahramanmaraş deprem son durum ne? Kahramanmaraş depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Kahramanmaraş depremde ölen sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDESON DURUM NE?

Can kaybı ve yaralı sayısıyla ilgili son durumu açıklayan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "2 bin 921 kişi hayatını kaybetmiş durumda. 15 bin 834 yaralımız söz konusu. 65 ülkeden yardım ve destek talebi var.16 bin 400 personelimizle, yabancı personellerle beraber yoğun bir çalışma var. Hem çadır hem barınma ihtiyaçlarını sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. İnşallah hızlı şekilde havanın müsaade ettiği ölçüde arama kurtarma personellerimizi oraya yönlendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE NELER OLUYOR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı kesintilerin kontrollü olarak yapıldığını, doğalgazla ilgili BOTAŞ'ın ana hatlarında 5-6 hasar oluştuğunu kaydetti. Bakan Dönmez, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da gaz kesintileri yaşandığını ifade etti. Bakan Dönmez, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Böylesini ilk defa gördüm. Ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. BOTAŞ'ın bazı doğalgaz hatlarında hasarlar var. Arıza sayısı çok olduğu için ekip takviyesinde bulunduk. Deprem bölgesinde bazı kesintiler kontrollü yapılıyor." diye konuştu

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇ, DEPREM NEREDE OLDU?

Dün Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşandı. Deprem Gaziantep, Adıyaman ,Hatay ,Diyarbakır başta olmak üzeri pek çok ilde hissedildi. Deprem bölgesine dünyamım pek çok noktasından yardımlar göndeliriyor.Bölgede AFAD ekiplerinin aramakurtluma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Depremlerde Hatay'da yaralananlar, Mersin'e sevk edilmek üzere TCG İskenderun gemisine alınmaya başlandı. Görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait TCG İskenderun gemisi, depremde yaralananları almak için İskenderun Limanı'na yanaştı. Limana ambulanslarla sevk edilen yaralılar, ekiplerce gemiye alınmaya başlandı. Yaralılar, tedavileri için Mersin'e sevk edilecek.