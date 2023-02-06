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7.4'lük deprem 10 kentimizde yıkıma neden oldu! İşte il il son durum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kahramanmaraş deprem son durum ne olduğu ve Kahramanmaraş depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu merak ediliyor. Kahramanmaraş depremde ölen var mı ve yaralılar var mı araştırılıyor. Kahramanmaraş deprem son durum! Kahramanmaraş depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Kahramanmaraş depremde ölen var mı? Detaylar haberimizdedir…

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ, DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çok sayıda ilden de hissedilen deprem 30 saniyeden fazla sürdü. Sarsıntı Maraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMDE ÖLEN VAR MI?

Afad tarafında yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi.