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Kahramanmaraş deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne?

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Kahramanmaraş deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne?

Kahramanmaraş deprem oldu mu ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Prof. Dr. Sözbilir, Savrun Fayı için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilirProf. Dr. Sözbilir, Savrun Fayı için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir
Son Dakika: Depremin vurduğu 11 ilde yapılacak konutların temeli eş zamanlı olarak atıldıSon Dakika: Depremin vurduğu 11 ilde yapılacak konutların temeli eş zamanlı olarak atıldı
Prof. Dr. Sözbilir: Anaşok niteliğinde 15 günde kırılan faylara Savrun Fayı da eklendiProf. Dr. Sözbilir: Anaşok niteliğinde 15 günde kırılan faylara Savrun Fayı da eklendi

Bugün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.4 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.

Kahramanmaraş deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne?

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kahramanmaraş Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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