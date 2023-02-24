Kahramanmaraş deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kahramanmaraş deprem şiddeti ne?

Kahramanmaraş deprem oldu mu ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Kahramanmaraş'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Az önce Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli 3.9 verilerine göre Kahramanmaraş'ın Ekinözü'de 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.