Kahramanmaraş deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Ağustos Kahramanmaraş deprem şiddeti ne?

Kahramanmaraş deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Kahramanmaraş deprem şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından deprem oldu mu sorusu araştırılmaktadır. Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde oldu merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen depremlerin şiddeti öğrenilebilmektedir. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 8:10'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.