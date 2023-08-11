AFAD ve Kandilli verilerine göre AYDIN deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu

Kahramanmaraş deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar İzmir deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD tarafından yapılan açıklama ile birlikte geçtiğimiz dakikalar Kahramanmaraş merkezli bir deprem gerçekleştiği doğrulandı. Korkutan depremin büyüklüğü Kandilli rasathanesi tarafından 3.9 olarak kayıtlara geçti. Depremin Evcihüyük/Elbistan KAHRAMANMARAŞ merkezli olduğu biliniyor. Depremin derinliği ise 5.0 KM olarak kayıtlara geçti.