6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor. Bölgede bir deprem daha meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Göksün deprem şiddeti kaç?

Son dakika: 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Göksün deprem şiddeti kaç?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM Mİ OLDU?

Saat 19.06'da Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. Sarsıntının merkez üssünün Kazandere-Göksun olduğunu belirten Kandilli, depremin yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.