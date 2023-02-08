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Kahramanmaraş deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Kahramanmaraş deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Kahramanmaraş deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş deprem ve AFAD Kahramanmaraş'ta deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Kahramanmaraş deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Kahramanmaraş deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KAHRAMANMARAŞ DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Kahramanmaraş'ta gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Son saatler içerisindeki depremler için haberimiz içerisinde yer almakta olan link üzerinden son depremler listesine ulaşabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kahramanmaraş deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KAHRAMANMARAŞ SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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