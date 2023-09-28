28 Eylül tarihinde Kahramanmaraş'ta bir deprem yaşandı. Depremin şiddeti ve diğer detayları hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? 28 Eylül Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Kahramanmaraş deprem mi oldu? 28 Eylül Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu?

Bugün Kahramanmaraş deprem oldu mu sorusu araştırılmaktadır. Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen depremler araştırılıyor. Arama motorlarında Kahramanmaraş deprem şiddeti sorgulatılıyor. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? 28 Eylül Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı vatandaşları korkuturken deprem nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞ KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10,14'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.