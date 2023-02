Kahramanmaraş deprem görüntüleri SON DAKİKA merak ediliyor. Kahramanmaraş depremde can kaybı kaç oldu ve yaralı sayısı vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş depremde can kaybı kaç oldu gündeme geliyor. Peki, Kahramanmaraş deprem görüntüleri SON DAKİKA! Kahramanmaraş depremde can kaybı kaç oldu?

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kahramanmaraş depremde can kaybı kaç oldu ve yaralı sayısı merak ediliyor. Kahramanmaraş deprem görüntüleri SON DAKİKA gündeme geliyor. Kahramanmaraş depremde can kaybı kaç oldu ve yaralı sayısı vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş deprem görüntüleri SON DAKİKA! Kahramanmaraş depremde can kaybı kaç oldu? Detaylar haberimizdedir…

KAHRAMANMARAŞ DEPREMDE CAN KAYBI KAÇ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 14. güne girildi. Asrın felaketi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem Elazığ'da da hasara neden oldu.

Depremde yaşanan can kayıplarına ilişkin son durumu paylaşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 689'a yükseldiğini duyurdu. Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Sezer, şunları söyledi: "İyileştirme adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşlarımızın envanterlerini katarsak 250 bin çadırımız kurulmuş durumda.68 bin konteyner için altyapı çalışması tamamlandı. 318 binin üzerinde afetzedeyi farklı illerde misafir ediyoruz. Bir taraftan da hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 830 binin üzerinde hasar tespit çalışması tamamlanmış durumda."

KAHRAMANMARAŞ DEPREM GÖRÜNTÜLERİ