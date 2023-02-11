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Kahramanmaraş dağ yanma videosu İZLE! Kahramanmaraş dağdan çıkan duman videosu İZLE!

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya çıkan görüntüleri izlemek isteyenler Kahramanmaraş dağ yanma videosu İZLE aramasını gerçekleştiriyor ve sosyal medya üzerinde viral olan videoyu araştırılıyor. İşte Kahramanmaraş dağ yanma videosu İZLE! Kahramanmaraş dağdan çıkan duman videosu İZLE!

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Kahramanmaraş dağ yanma videosu, görenleri hayrete düşüren ve meraklandıran deprem görüntüleri arasında yer aldı. Göksun ilçesindeki bir köyde depremin ardından dağ yanmaya başladı. Yangını kayda alan, bir vatandaş, "Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk. Ne olduğunu bilmiyor." ifadelerini kullandı. İşte Kahramanmaraş dağ yanma videosu İZLE! Kahramanmaraş dağdan çıkan duman videosu İZLE!

KAHRAMANMARAŞ DAĞ YANMA VİDEOSU İZLE

Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Köyü'nde yer alan Kuş Kayası Dağı'nda depremin ardından yangın çıktı. Dağdan alevler yükselirken, görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş bölge halkının korktuğunu söyledi.

"KOCAMAN DAĞ YANIYOR"

"Kahramanmaraş, Göksun. Bu Büyükkızılcık Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diyen adam yardım istedi.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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