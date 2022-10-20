20 Ekim saat 14:34 sularında Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen sarsıntın ardından birçok kişi deprem endişesi yaşandı ve internet üzerinde Kahramanmaraş'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusunu araştırmaya başladı. 20 Ekim tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Kahramanmaraş'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Ekim Kahramanmaraş'da depremin büyüklüğü ne kadar? Kahramanmaraş'da deprem mi oldu?

Kahramanmaraş'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusu, gerçekleşen sarsıntının ardından birçok kişi tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Depremin ardından en merak edilen soru 20 Ekim Kahramanmaraş'da depremin büyüklüğü ne kadar? Sorusu oldu. Peki, Kahramanmaraş'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Ekim Kahramanmaraş'da depremin büyüklüğü ne kadar? Kahramanmaraş'da deprem mi oldu?

KAHRAMANMARAŞ'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş Bölgesinde ve çevresinde meydana gelen sarsıntı vatandaşı korkuttu. Afad'ın verilerine göre hissedilen sarsıntı Kahramanmaraş 'da 14:34 saatinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak kayıtlara geçti.